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Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Kursu düzenlendi

Malatya’da, Jandarma personeline, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Kursu düzenlendi.

Malatya'da, Jandarma personeline, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Kursu düzenlendi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı Brifing Salonunda, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme İzleme Merkezi Müdürlüğü görevlileri tarafından, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun anlatıldı.


Kadınlara yönelik işlemlerde jandarmanın harekat tarzı, olaya müdahale eden personelin görevleri, tahkikat dosyası ve tutulacak dosyalar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile hangi konularda ne şekilde iletişime geçmeleri gerektiği konularının anlatıldığı kursta, uygulamada yaşanan aksaklıklar ile eksik görülen konular, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet Olaylarına da değinildi.


Sağlıklı ve mutlu ailelerin oluşması için aile içi iletişim süreçleri, aile yaşam kalitesinin artmasına yönelik evlilik öncesi iletişim, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, evlilik hukuku, ailenin önemi, ailenin korunması personele anlatılarak kurs faaliyeti tamamlandı.

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