Kadının vücuduna sardığı 4 kilo eroin ele geçirildi

Malatya’da bir kadının vücuduna sarılı vaziyette 4 kilo 416 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Malatya'da bir kadının vücuduna sarılı vaziyette 4 kilo 416 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü görevlilerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında il merkezinde durdurulan bir araçta bulunan kadının vücuduna sarılı vaziyette 4 kilo 416 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.