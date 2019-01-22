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Kadınlar il birinciliği yarışması

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Malatya Kadınlar Satranç İl Birinciliği Yarışması tamamlandı.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuva iki gün sürdü.


Büyük bir heyecana sahne olan yarışmalarda Eylül Erdal birinciliği elde etti. Güldeniz Delikaya turnuvada ikinciliği elde ederken, Semra Naz Alatlı ile Azra Zıpkın, eşit puanla üçüncülüğü paylaştılar. Malatya Kadınlar Satranç İl Birinciliği Yarışmasına katılan sporcuların tamamı, Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonasına katılma hakkını elde etmiş oldu.


Yarışmaların tamamlanmasının ardından sporculara madalya ve katılım belgeleri takdim edildi.

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