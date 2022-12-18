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Kadınlar Voleybol 2. Lig

Kadınlar Voleybol 2.

Lig 16.grupta mücadele eden Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, Batman Eğitim Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek namağlup unvanını sürdürdü.


Malatya merkez spor salonunda Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü ile Batman Eğitim Spor Kulübü voleybol takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maç sonunda Galip Demirel Ortaokulu Bayan Voleybol takımı rakibi Batman Eğitim Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.


Oynadığı 12 maçı da kazanan Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü Voleybol takımı, grup liderliğini sürdürdü.

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