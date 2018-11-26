Kadınlara diyabet anlatıldı

Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, kadın meclisi üyeleri ve konferanslarını vermek üzere Dahiliye Uzmanı Dr. Hüseyin Yıldız katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, diyabetin birçok hastalığa neden olan ve yaşam kalitesini düşüren ciddi bir hastalık olduğunu belirterek, kadınların bu alanda bilinçlendirmenin önemli olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, pankreastan insülin hormonu, yetersiz salgılandığında, hiç salgılanmadığında veya insülin hormonu çeşitli nedenlerden dolayı vücutta kullanılamadığında, diyabet hastalığının ortaya çıkacağını ifade etti.

Diyabet türlerinin TİP 1 Diyabet ve TİP 2 Diyabet olmak üzere 2 tür olduğunu da belirten Yıldız, TİP 1 diyabetin pankreastan hiç insülin salgılanmadığında ortaya çıkacağını söylerken, TİP 2 diyabetin pankreastan insülin salınımı var ama yetersizse ya da üretilen insülin çeşitli nedenlerden dolayı vücutta kullanılamıyorsa ortaya çıkacağını belirtti.

Diyabet hastalığının kalp, göz, beyin, sinir sistemi, böbrekler ve damarlar gibi vücuttaki önemli organlara etki edeceğini belirten Yıldız, hastalığın tedavisinin aksatılmamasının önemli olduğunu ve her şeker hastasının kendine özgü tedavisi olduğunu, tedavide çevreden etkilenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Program sonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Sanat Sokağı içinde kadın meclisi üyelerinin ve vatandaşların şeker ölçümü gerçekleştirildi.