Kahtalı, Kuluncak ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren milletvekili Kahtalı, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz ve Cumhur İttifakı'nın Kuluncak Belediye Başkan Adayı Erhan Cengiz ile birlikte Kuluncak İlçesi'nde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, ilk olarak Spor Toto'nun desteğiyle ilçede yapılan halı sahada incelemede bulundu. Kahtalı, ziyareti sonrası, "Kuluncak son beş yılda çok güzel hizmetlerle tanıştı. Gerek alt gerekse de üst yapı anlamında güzel hizmetler yapıldı. Kuluncak'a gençlerimiz için çok güzelde bir halı saha kazandırıldı. İnşallah bundan sonraki dönemde Allah nasip ederse ittifak adayımız Erkan Cengiz ile beraber daha farklı ve güzel projeleri de buraya kazandırmış olacağız" açıklamasında bulundu.

Kahtalı daha sonra Kuluncak İlçe Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret ederek, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Kahtalı, buradaki konuşmasında, "Bizler, millete hizmet etmenin Hakk'a hizmet etmek olduğuna inanmış insanlarız. Çıkmış olduğumuz bu yol, gerçekten bir rahmet yolu" dedi.

15 Temmuz'dan sonra başlayan Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi'yle birlikte hareket ettiklerini dile getiren Kahtalı, "Bu 15 Temmuz'da başlayan ve devam ede gelen bir süreç. Hain FETÖ darbesi bizi nasıl bir araya getirdiyse, bundan sonrada cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, 'Bu iş pazara kadar değil mezara kadar olacak.' Bundan sonraki bütün seçimlerde inşallah Milliyetçi Hareket Partisi'yle beraber AK Parti birlikte girecek" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kahtalı, Cumhur İttifakı'nın karşısında bir zillet ittifakı olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zillet ittifakının kimler ve kimlerle beraber olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir HDP var, bugüne kadar daha PKK'ya terör örgütü diyememiş bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi'yle hareket eden. İYİ Parti var, onunda nasıl geldiğini çok iyi biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinden çıktıklarını söyleseler dahi alakasının olmadığı bilinen bir parti. Saadet Partisi de onlara yamanmış, birlikte hareket ediyorlar. Biz, 'baka meselesi' derken, bunlar 'beka meselesi' değil diyor. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki; bu ülkenin beka meselesi var. Birlik ve beraberliğimizi korumadığımız müddetçe, en ufak bir zayıf noktamızı bulduklarında emperyalistler, Siyonistler ve bu ülke üzerinde hesabı olanlar, hesaplarını ortaya koymak için gayret edecekler. Ama biz bu birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe onlar ne kadar oyun kurarlarsa kursunlar, bu millet istemedikçe Allah'ın izniyle onlar hiçbir şey yapamayacaklar."

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisine gireceğini ifade eden Kahtalı, "15 Temmuz'da ülkemizin lideri cumhurbaşkanımızı teslim alsalar ya da şehit etselerdi, bu ülkeyi kan gölüne bulayacaklardı. O gün tavrını net bir şekilde ortaya koyan Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum. Aynı gün meseleye sahip çıkarak, tavrını ortaya koydu, 'Bu ülkenin cumhurbaşkanını yanındayım' dedi. Bu ülkenin kendi evlatları, bu ülkenin parasıyla satın alınmış silahlarla şehit edildi. Uçaklar, tanklar ortaya salındı, her tarafta insanları öldürmek, bu ülkede karışıklık çıkartmak, milyonlarca insanı birbirine öldürtmek için gayret ettiler. O bunak hala Pensilvanya'da, kimin yanında Amerika'da, niye halen verilmiyor? Yine üzerinde hesapları var. Bunlara Allah fırsat vermesin. Biz, birlik ve beraberliğimizi sağlam tutacağız. Mesele; Kuluncak'ta belediye başkanlığını, Türkiye'de büyük belediyeleri ya da yüzde 60-70 oy almak değil. Mesele memleket, tarafını ortaya net koyma, kimin yanında olduğumuzu göstermedir. O nedenle herkese bu meselenin önemli olduğunu, Cumhur İttifakı'yla beraber bu ülkenin tekrar yeniden bir şahlanışa geçeceğini yeniden anlatın. Artık milli silahlarımızı üretiyoruz. Yüzde 70'ini artık biz kendimiz üretiyoruz. Bu ülke artık ürettiği silahları ihracat yapıyor. Bu ülke artık tanklarını, helikopterlerini, uçaklarını üretiyor. Allah'a hamdolsun hiç kimseye bağımlılığımız kalmayacak. Koymuş olduğumuz 2023, 2053 ve 2071 hedefleri mutlaka gerçekleşecek. Artık dünyanın gündemini belirleyen bir ülke çıkıyor. Şuanda dünyanın en büyük 16 ekonomisi içerisindeyiz, Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde olacağız. Üreteceğiz, büyüyeceğiz" dedi.

Milletvekili Kahtalı daha sonra Sofular, Özbek, Karlık, Çayköy, Sultanlı Mahalleleri ile Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz'ı ziyaret etti.