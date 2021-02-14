Kahtalı: “Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"

Terör tehdidinin kökü kazınıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Terör örgütü PKK'nın sözde üs bölgesi Gara'ya başlatılan harekat sona erdi. Harekatta 53 terörist etkisiz hale getirilirken, bir mağarada tutulan 13 vatandaş hain terör örgütü tarafından şehit edildi. Terör örgütü PKK'ya lanet yağarken, konuya ilişkin yazılı bir açıklama AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

“Askerimizin karşısına çıkamıyorlar”

Hain terör örgütü üyelerinin, kahraman Türk askerinin karşısına çıkmaya cesaret edemediğini, bu nedenle de sivilleri hedef aldığını söyleyen Kahtalı, “Şehit asker ve vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Milletimiz bilmelidir ki şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Kahraman askerimizin karşısına çıkmaya yüreği olmayan bu kalleşlerin kökünü Allah'ın izniyle kazıyacağız. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Allah'ın izniyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.