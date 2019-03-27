Kahtalı ve Çakır Kuluncak'taydı

AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Kuluncak İlçesi'ni ziyaret etti.

Milletvekili Çakır, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçimin Türkiye açısından büyük önem taşıdığını kaydederek, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimden elinin güçlü çıkmasının ülkenin geleceği açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

Çakır, konuşmasında, "31 Mart seçimlerini çok önemsiyoruz. Aslında Türkiye'nin bütün seçimleri önemli. Şimdi ortaya çıkan bir Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'na sahip çıkmak, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak anlamına geliyor. Cumhur İttifakı'na sahip çıkmak Türkiye'nin kalkınmasına sahip çıkmak, Türkiye'nin terörle mücadelesine katkı sunmak anlamına geldi. Dolayısıyla bu süreç büyük önem taşıyor. Dünyada, ülkemizde, İslam coğrafyasında, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Libya'da, Kudüs'te yaşananlar baktığımızda bunun gerisinde nasıl bir yapılanmanın, üst akılın olduğunu herkes iyi biliyor. Tabi bütün bunların üstesinden gelmenin bir tek yolu var; birlik ve beraberliğimize sahip çıkmalıyız. Cumhur İttifakı'na sahip çıkmalıyız" diye konuştu. AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında temaslarını Doğanyol ilçesinde sürdürdü. Milletvekili Kahtalı, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "31 Mart Yerel seçimlerinde büyüyen ve kalkınan Türkiye için 'durmak yok yola devam' diyeceğiz" ifadesini kullandı.

31 Mart seçimlerinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ve verilecek her bir oyun aslında ülkenin üzerinde oynanmak istenen oyunları da bozacağını dile getiren Kahtalı, "Şuanda ülkemizin içerisinde bulunduğu coğrafyaya baktığımızda gerçekten önemli bir konumda bulunuyoruz. Ülkemiz bazı aşamaları geçerken önüne çıkan sorunları, sıkıntıları da beraberinde getiriyor ama bu sorun ve sıkıntıları da aşarak yoluna devam edecek. Hem hedeflerimize ulaşacağız hem de ülkemizin geleceği için ülke içi ve dışındaki tehditleri ortadan kaldırmak için terörle mücadelemiz devam edecek. Bu ülkenin geleceğine ipotek koymak, ülkenin iç dinamiklerini bozmak için gayret ettiler. Ama milletimiz birlik ve beraberliğini koruduğu için buna fırsat vermedi. Budan sonraki süreçte de hem ülkemizin dünyada daha iyi yere gelebilmesi için, Cumhur İttifakı'nın elini güçlendirmek için gayret edeceğiz" diye konuştu.