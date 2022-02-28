Kahtalı'dan 28 Şubat mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 28 Şubat Postmodern Darbesinin 25'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

28 Şubat'ı 'milletin tehdit edildiği, temel hak ve hürriyetlerin zorbalıkla gasp edildiği' bir sürecin adı olarak tanımlayan Kahtalı, mesajında "28 Şubat diğer darbeler gibi Müslümanların doğrudan toplumsal görünürlüğünü, siyasal temsilini hedef alan bir darbeydi. Dini değerlerimizi, inancımızı ve hassasiyetlerimizi hedef alan, bin yıl sürecek denilen bu darbe, bizleri daha çok birbirimize bağlamış, milletimiz birbirine daha da kenetlenmiştir. 28 Şubat, milletimizin sarsılmaz iradesiyle tarihin karanlık sayfalarında kalan bir hareket olarak tarihe gömülmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti ile birlikte vesayetlerin, darbelerin tarihi ilelebet kapatılmıştır. Allah'a hamdolsun ki bugün Türkiye, insanlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin sınırlandırıldığı, fikir söylemenin imkansız görüldüğü o dönemleri geride bıraktı. Ülkemiz her alanda olduğu gibi ifade ve düşünce özgürlüğü alanında da çok önemli mesafeler kat etti ve etmeye de devam ediyor. Ben bu vesile ile Rabbimden ülkemize bir daha 28 Şubat gibi karanlık dönemler yaşatmamasını temenni ediyor, 28 Şubat'ın da unutulmaması gerektiğini belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.