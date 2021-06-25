Kahtalı'dan Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi iddialarına cevap

Sadece sınavınıza odaklanın” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “26 ve 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan sınavlara girecek öğrencilere zihin açıklığı diliyorum. Allah sınavlarda ter dökecek tüm evlatlarımızın yardımcısı olsun. Bildiğiniz üzere tüm dünya ve ülkemiz korona virüs salgını ile mücadele etmektedir. Öğrencilerimizin bu pandemi döneminden olumsuz etkilenmemesi için devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiştir. Online derslerle, Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından yavrularımıza verilen desteklerle süreç tamamlanmaya çalışmıştır. Ben inanıyorum ki bu sürecin sonunda öğrencileriniz, başarı dolu neticeler ile inşallah hedeflerine ulaşacaklardır” ifadelere yer verdi.

Öte yandan, bugün bazı yayın organlarında "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitim" şeklinde çarpıtılarak yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildiren Kahtalı, “ Özellikle belirtmek isterim. CHP yine art niyetli bir algı operasyonunun peşindedir. Yalanlarla kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Sevgili öğrencilerden temennimiz, bu tarz algı operasyonları ile kafalarını yormamaları ve sadece sınava odaklanmalarıdır. Ben öğrencilerimize tekrar başarılar diliyorum. Aileler ile öğretmenlere de başarılı neticeler almaları temennisinde bulunuyorum” diye konuştu.