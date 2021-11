Kahtalı'dan Öğretmenler Günü mesajı

Kahtalı, bütün öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak, “Öğretmenlerin bizim medeniyetimizde, tarihimizde ve dinimizde çok müstesna bir yeri vardır” ifadelerini kullandı.

Kahtalı, mesajında öğretmenlerin kutsal bir görev ifa ettiğini belirterek, “Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin millî, manevî değerlerimiz doğrultusunda bilgi ve kültür düzeylerini, böylelikle de hayatlarını şekillendirenler öğretmenlerimizdir. Ülkemizin dört bir yanında, zor koşullarında dahi yeni nesilleri yetiştirme görevini inançla, umutla, azimle ve fedakârca yerine getiren öğretmenlerimizin bu kutsal görevini geleceğe dair inançlarıyla sevgiyle yerine getirdiğine şüphemiz yok. Öğretmenlerin bizim medeniyetimizde, tarihimizde ve dinimizde çok müstesna bir yeri vardır. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca ilme ve ilim öğretmeye ne kadar önem verdiğini bizlere her fırsatta göstermiştir. Yine Hz. Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum' demesi belki de günümüz öğretmenlerinin ne kadar saygın olduğunu ve öğretmenlerimizin ne kadar ciddi bir sorumluluk sahibi olduklarını göstermektedir. Medeniyetimizde de öğretmenlik mesleği hep kutsal ve saygın bir meslek olarak görülmüş ve öğretmenlerimize büyük değer verilmiştir. Ülkemizin, öğretmenlerimizin elinde yetişen bilinçli, ülkesini ve milletini seven, sorgulayan ve kendisini her zaman geliştiren gençlere ve nesillere ihtiyacı vardır. Öğretmenlerimizin bu noktada üzerine düşeni yapacağından asla şüphe duymuyoruz. Ben bu vesile ile kıymetli çocuklarımıza eğitim hayatlarında ve onları yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize onurla yürüttükleri görevlerinde başarılar diliyorum. Değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyor, görevi esnasında şehit düşen ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.