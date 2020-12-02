Kahtalı'dan Pandemi açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, korona virüse karşı dünyanın önde gelen ülkelerinin bile aciz kaldığını belirterek, " Türkiye, güçlü sağlık altyapısıyla ve güçlü ekonomik yapısıyla en az zararla bu süreci yöneten ülkelerden biri olmuştur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisi adına söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, pandemi sürecine ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Konuşmasına pandemi döneminde özveriyle gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarına teşekkürler ederek başlayan Milletvekili Kahtalı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının toplumsal hayatı olduğu gibi, ekonomik hayatı da önemli ölçüde etkilediğini dile getirdi.

Dünyanın önde gelen ülkelerinin bile salgın karşısında aciz kaldığını ifade eden Kahtalı, "Türkiye, güçlü sağlık altyapısıyla ve güçlü ekonomik yapısıyla en az zararla bu süreci yöneten ülkelerden biri olmuştur. Şüphesiz, bu sürecin en fazla etkilediği ekonomik kesimlerden biri de ekonomik hayatımızın önemli parçalarından olan esnafımız olmuştur. AK Parti olarak bunun bilinciyle bu süreçte önlemlerimizi ve tedbirlerimizi aldık, sağlık sistemimizde ve kamu düzeninde herhangi bir aksaklık yaşanmasına izin vermedik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'yle Covid-19 sürecinde ekonomimizin tümüyle durmasına izin vermedik. Bu paketle vatandaşımızı, esnafımızı salgının olumsuz etkilerine karşı korumaya aldık. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin en önemli ayaklarından biri esnafımız. Gelir vergisi mükellefi 1,9 milyon vatandaşımızı mücbir sebep hâli kapsamına aldık. Kredi ödemelerini asgari üç ay erteledik. Halkbank tarafından tüm esnafımız için 25 bin TL tutarında Paraf Esnaf Kart destek paketini hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

Kredi Garanti Fonu limitini 2 katına çıkardıklarını ve işletme büyüklüğüne bakılmaksızın 7,8 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret desteğini sunduklarını kaydeden Milletvekili Kahtalı, "Esnafımıza, KOBİ'lerimize ve sanayicimize yönelik finansman destek ve vergi destek paketlerimizi devreye aldık. Örneğin, salgından etkilenen tüm firmalara çalışan sayısında azaltma yapmamak şartıyla 10 milyon liradan 100 milyon liraya kadar İşe Devam Kredi Desteği programını sağladık. Kısa çalışma ödeneğini devreye aldık, faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza maaş desteği verdik. Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya çalışanlar ile iş sözleşmesi 15 Marttan önce feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre içinde aylık bin 177 lira gelir desteğinde bulunduk. Yaklaşık 270 bin firma ve 3 milyon vatandaşımız bu ödenekten yararlanmak için başvuruda bulundu. Yani 3 milyon işçimizi işsiz kalma ihtimalinden uzak tuttuk. Bu ve daha sayamadığımız birçok destek paketini uygulamaya almamızla birlikte salgının yıkıcı etkisinden ülkemizi, ekonomimizi ve esnafımızı uzak tuttuk. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'yle toplam maddi destek tutarı ekim ayı itibarıyla 494 milyar TL'ye ulaşmış olup alınan mali önlemlerin millî gelire oranı yüzde 10 olarak gerçekleştirilmiştir. Bu, vatandaşımızın zor gününde yanında durduğumuzun bir göstergesidir. Görüldüğü üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Hükûmetimiz hangi durumda olursak olalım atılması gereken adım neyse o adımı atıyor ve atmaya da devam edecektir. İşte, bu attığımız adımlar sayesinde 2020 yılının 3'üncü çeyreğinde yüzde 6,7'lik büyüme gerçekleştirdik, güçlü ve kararlı duruşumuzla inşallah bu badirenin de üstesinden geleceğimize inandığımızı ifade etmek istiyorum."