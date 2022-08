Kahtalı'dan Yazıhan'a çıkarma

İlçede ilk olarak Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ü ziyaret eden Kahtalı, Başkan Öztürk'ten ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kahtalı, daha sonra belediye binasında muhtarlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Burada bir konuşma yapan Kahtalı, meclisin tatile girmesi ile beraber sahaya indiklerini ve ilçe ziyaretlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Yazıhan'ın önemli bir tarım merkezi olduğunu belirten Kahtalı, "Boztepe Barajı ile beraber Yazıhan en az 10 kat değerlendi. Yazıhan tam bir tarım merkezi, üretilen ürünler tüm Türkiye'ye gidiyor ve Yazıhan sadece Malatya için değil tüm Türkiye için önemli bir yer. Pandemide özellikle tarımın kıymeti çok iyi anlaşıldı. Yazıhan'da yoncadan tutunda tahıla kadar her şey yetiştiriliyor. Biz de hükümet olarak çiftçimizin her zaman yanındayız. Sadece 2021 yılında buradaki çiftçilerimize 30 milyon TL destek verdik. İnşallah bu desteği artırarak devam ettireceğiz. Yazıhan'ımıza bugüne kadar çok büyük hizmetler yaptık. İnşallah Allah nasip ederse bu yıl ilçemizdeki evlerde doğal gaz yanacak. TOKİ buraya 79 konut yaptı. Yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz bugüne kadar Yazıhan'ın talebi ne olursa olsun ötelemeden her talebi yerine getirmeye çalıştık. 3 yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi 200 kilometreyi geçen yol yaptı, 110 kilometrede altyapı yaptı. Bunlar önemli hizmetler. İnşallah daha da iyilerini yapacağız" diye konuştu.