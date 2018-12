Kahtalı'nın İnsan Hakları Günü mesajı

Kahtalı, “Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 70. yıldönümünü kutluyoruz. İnsan hakları, günlük siyasetin sınırlarına hapsedilemeyecek kadar önemlidir, kıymetlidir. Ancak, ilanından 70 yıl sonra bile, dünyanın muhtelif yerlerinde en temel insan haklarının dahi ihlal edildiğini, yüz milyonlarca insanın bu haklardan mahrum bırakıldığını görüyoruz. Bizler, bir taraftan kamu düzeninin tesisi için yoğun çaba sarf ederken, diğer taraftan da özgürlük-güvenlik dengesine azami hassasiyet gösteriyoruz. Hem ülkemizde yaşayan 80 milyonun, hem de yurtdışında yaşayan 6 buçuk milyon vatandaşımızın hak ve hukukunu korumanın ve dünya mazlumlarının sesi olmanın sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Kadim siyasal bilincimizin temelini dokuyan ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesinden hareketle insan onurunu zedeleyen hiçbir uygulama ve politikanın meşru görülemeyeceğine ve gösterilemeyeceğine inanıyoruz. Ülkemiz son 16 yılda çok farklı alanlarda hayata geçirdiği reform ve düzenlemelerle bu temel niteliğini daha da pekiştirmiştir. Türkiye'nin son 16 yılı, hemen her alanda sessiz devrimlerin yaşandığı, millet iradesinin güçlendiği, vesayet odaklarının gerilediği bir dönem olmuştur. Bugün, Arap, Kürt, Türkmen, Ezidi, Şii, Sünni, Nusayri, Hristiyan, Musevi demeden, insana sadece insan olarak bakan, herkese elini uzatan bir Türkiye var. Son 16 yıl içinde, kaldırılan her yasak, her kısıtlama, toplumda huzurun, birlik ve beraberliğin artmasına zemin hazırlamıştır. Farklı dil ve lehçelerde konuşmanın, yayın yapmanın, üniversitelerde, ortaokul ve liselerde, özel okullarda, kurslarda öğretilmesinin önü açılmış, Türkiye bölünmemiş, daha da güçlenmiştir. On yıllardır, son derece manasız bir şekilde sürdürülen başörtüsü yasağının kalkması, öyle birilerinin iddia ettiği gibi toplumda infiale yol açmamış, rejimi değiştirmemiş, aksine toplumun normalleşmesini sağlamıştır 12 yaşına kadar çocuklarımızın Kur'an Kurslarına gidemediği günleri, üniversitelerde ikna odaları oluşturulan Türkiye'yi geride bıraktık. İnşallah bu özgürlükçü ve reformcu ruh ebediyen devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Terörün en büyük insanlık düşmanı olduğunu aktaran Kahtalı, “DEAŞ, FETÖ, PKK, YPG, Boko Haram, El Şebab gibi eli kanlı çeteler, işledikleri cinayetler ve döktükleri masum kanıyla insanlığın en büyük düşmanıdır. Türkiye, hiçbir ayrım yapmadan, hukuk çerçevesinde, terörle mücadelesini kararlı bir şekilde yürütüyor ve yürütecektir. Dili, dini, rengi ve kültürü farklı olduğu için milyonlarca insan ötekileştiriliyor, baskı ve şiddet görüyor. Filistin'de yıllardır Müslümanların maruz kaldığı vahşet karşısında sergilenen kayıtsızlık, bu durumun güncel örneğini teşkil etmektedir" ifadelerine yer verdi.