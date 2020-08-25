Kalaycılık mesleğine bir darbe de pandemiden geldi

Korona virüs nedeniyle işleri iyice azalan esnaf, kara kara düşünüyor.

Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda kalaycı ustası esnafı Bayram Kuş, teknolojiye yenik düşen mesleklerinin korona virüs nedeniyle gittikçe dibe vurduğunu söyledi. Korona virüs nedeniyle bazı iş yerleri ve dükkanlar kapalı olduğundan dolayı sektörlerinin etkilendiğine dikkat çeken Bayram Kuş, “Kalaycı mesleğinde çırak bulamıyoruz ve yetişmiyor. Kalaycı mesleği kir ve toz olduğu için eskiden en güzel meslek kalaycılık mesleğiydi. Eskiden Babalar çocuklarını kalaycı mesleğini öğrenmek için buraya getirirdi, mesleği öğrenmesini isterdi. Kalaycı mesleğinden son nesil biziz” ifadelerini kullandı.

Bakır kapların önemine parmak basan Kuş, “Bakır kapta pişirilen yemekler daha lezzetli ve sağlıklıdır. Bakır kapların önemini bilen az da olsa hala müşterimiz var. Özellikle yaşlı kesim müşterilerimiz bakır kapları tercih ediyorlar ve zaman zaman bakır kapları kalaylanması için tercih ediyorlar” dedi.

Bayram Kuş, fiyat konusunda da bilgi vererek, “Parçası ve büyüklüğüne göre fiyatlarımız uygun. 10 TL'den başlıyor 100 TL'ye kadar fiyatlarımız var” ifadelerini kullandı.

"Kalaycı mesleği teknolojiye yenik düştü"

Kalaycı ustası esnaf Ramazan Demirhan da teknolojiye yenik düşen kalaycılık ve bakır kap mesleğinin özellikle korona virüs döneminde iyice kötüye gittiğini belirterek, “Korona virüs salgını nedeniyle bizim de işlerimiz düştü. İnşallah en yakın zamanda ülke olarak hep birlikte virüsü yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

Demirhan, “Fiyatlarımız uygun, küçük tava tencere büyüklüğüne göre 30, 40 ve 50 TL kalay ücreti alıyoruz. Büyük kazanlar ise 200 TL ve 250 TL'ye kadar ücret alıyoruz” diye konuştu.