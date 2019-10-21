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Kaldırımda yürürken üzerine cam düştü

Malatya’da kaldırımdan yürürken bir binanın ikinci katından üzerine cam düşen genç kız yaralandı.

Malatya'da kaldırımdan yürürken bir binanın ikinci katından üzerine cam düşen genç kız yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Çevre Yolu- Buhara Caddesi üzerinde kaldırımdan yürüyen 20 yaşındaki R.T.'in üzerine pencerenin cam kaplaması düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan genç kızı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Hastanede tedavi altına alınan R.T.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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