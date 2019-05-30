Kale'de kitap fuarı

Açılışa, Kale Kaymakamı Mehmet Güder, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, daire amirleri ve şube müdürleri katılırken ilçede ilk defa açılan fuar, öğrenciler ve kitapseverler tarafından da yoğun ilgi gördü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkaya burada yaptığı konuşmada "İlçe Kaymakamımızın destekleriyle bu sene ilk defa açılan kitap fuarıyla öğrencilerin kitaplara ulaşmasını kolaylaştırmış olduk. İlçemizde yaklaşık 900 öğrenci ilk, orta ve lisede öğrenim görmekte. Öğrencilerimizin tamamı fuara gelip kitapları inceleyerek beğendiklerini aldılar. Kitapları öğrenci ve vatandaşlarımızın ayağına getirerek ilçemizin okuma oranını daha üst seviyelere taşımak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kitap fuarının ilk gününde yaklaşık bin kişi fuarı ziyaret ederken ilk günde satılan kitap sayısının ise 2 binin üzerinde olduğu ifade edildi. Kaleli öğrenci ve vatandaşlar, ilçelerinde ilk defa bir kitap fuarının açıldığını söyleyerek emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler.