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Kale'de korona denetimleri sıklaştırıldı

Malatya’nın Kale ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimleri sıklaştırıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimleri sıklaştırıldı.


Kale ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimlerine, Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Mahir Özden, Polis Merkez Amiri Uğur Gül, Çevre ve Sağlık Teknikeri Damla Kaya Oymak katıldı.


Denetleme sırasında esnaflara ve vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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