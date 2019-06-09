Kale'de kültürel faaliyetler

“Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla yaşayan ilçe Kale" konusuyla bu yıl 3.'sü düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini Kale Göl Otelde gerçekleştirilen ödül töreniyle aldı.

Yarışmanın birincileri tam altınla ödüllendirilirken, törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, “Bu tür yarışmalar, öğrencilerimizi gelecek adına motive etmekte. Bu anlamda ödüllerin dağıtımında desteklerini esirgemeyen İzollu Vakfımıza, İlçe Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz, yaşadıkları ilçeyi kendi üslupları ve kalemleriyle anlattı. İlçemizin ileri gelenlerin ellerinden ödüllerini aldılar. Önlerinde rol model olacak örnek insanları karşılarında gördüler. Bu anlamda geleceğe daha emin daha ayakları sağlam bakan bir duruş sergileme fırsatı elde ettiler” şeklinde konuştu.

İzollu Vakfı Başkanı Adnan Başdemir, Kale'yi kendi kalemleriyle, duygu ve düşüncelerini de katarak en güzel şekilde anlatan öğrencileri kutlayarak teşekkür etti.

İzollu Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Adnan Başdemir törende gençlerin eğitimine destek verdiklerini bu anlamda İzollu Vakfı'nın her yıl ülke çapında 500'e yakın öğrenciye burs sağladığını, bugüne kadar da 2 binin üzerinde öğrencinin bu burslardan istifade ederek üniversiteyi bitirip ülkenin çeşitli kademelerinde görev yaptığını belirtti.

Törene Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, İzollu Vakfı Başkanı Adnan Başdemir, Vakıf Yöneticileri, İşadamları, Üniversite öğretim üyeleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.