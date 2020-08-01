Kale'de tekne gezisi keyfi

Kale Belediyesi tarafından faaliyete geçirilecek olan ‘Kale Marina tesisi' kapsamında getirilen tur teknesi ile Kale ilçesindeki Karakaya Baraj gölünde geziler düzenleniyor.

Karakaya Baraj sahilinde bulunan Malatya'nın Kale ilçesinde, alınan tur teknesi ile artık baraj üzerinde turlar düzenlenmeye başlanıldı. Kale Belediyesi tarafından ‘Kale Marina Tesisi' kapsamında Mersin'den getirilen ilk gezi teknesi baraj üzerinde hizmet vermeye başladı.

Karakaya Baraj gölü ile Keban barajı arasında günü birlik düzenlenecek olan tekne turlarında, vatandaşların gün boyu doğa manzarası eşliğinde bölgeyi gezme fırsatı da bulacağını belirten Kale Belediye Başkanı Murat Koca, “İnşallah gezi teknelerimizin sayılarını ilerleyen günlerde arttıracağız. Ayrıca burada 12 dönümlük peyzaj düzenlemesi çalışmamız da var. Burası da tamamlandığında bölge halkına güzel bir hizmet sunacağız. Vatandaşlarımız sabah gelerek tekne ile bölgeyi gezecekler, burada sabah kahvaltısı, öğle yemeği hizmeti olacak. İsteyene deniz mahsülleri de ikramı yapılabilecek. Halkımız doğa manzarası eşliğinde güzel bir seyahat yapma fırsatı bulabilecek” dedi.