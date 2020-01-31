Kale'de yaralar sarılıyor

Depremin en fazla etkilediği ilçelerden Malatya'nın Kale ilçesinde yaralar sarılıyor.

Deprem sonrasında 170 evin yıkıldığı, 783 evin ağır hasar gördüğü, 510 evin az hasarlı olduğu ve 1 evin de yıkılma kararının alındığı Kale ilçesinde depremzedeleri ziyaret eden Vali Aydın Baruş, Kale İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın Kale ilçesinde depremden zarar gören yerlerde inceleme yaptı. Deprem dolayısıyla evlerde hasar bulunan Kale ilçesi, Gülenköy, Karaağaç, Yeni Damlar, Akuşağı, Uyanık, Uzun Hüseyin ve Kara Hüseyin mahallelerinde incelemelerde bulunan yetkililer, vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek ihtiyaçların giderilmesi talimatını verdi.

Ziyaret edilen mahallelerin muhtarları ile görüşen yetkililer, beraberindekiler, öncelikle hasarlı ve ağır hasarlı binaları inceleyerek. vatandaşların güvenli bir şekilde barınma ve iaşe ihtiyaçlarının giderilip giderilmediklerini denetlediler. Gerekli çadır ve yiyecek yardımlarının yeterli seviyede yapılıp yapılmadığını incelediler.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada, “Sayın Valimiz ile birlikte düzenlediğimiz mahalle gezilerimiz ve incelemelerimiz devam ediyor. Bugünde Kale İlçemizde ağır hasar gören Gülenköy, Karaağaç, Yenidamlar, Akuşağı, Kara Hüseyin, Uzun Hüseyin, Uyanık mahallerinde hemşehrilerimizin yanında olup, incelemelerde bulunduk. Burada yapmış olduğumuz incelemelerde depremde evlerin gördüğü hasarları tespit ettik. Depremin olduğu andan itibaren tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Kale İlçemizde de Sayın Valimiz, Kaymakamımız ve muhtarlarımız ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Kale ilçemizde depremde yıkılan evleri hep birlikte gezerek, yerinde incelemeler yaptık. Gerekli talimatları ilgili arkadaşlarımıza ilettik. Deprem sonrası tespit çalışmalarımız devam ediyor. Önemli ve sevindirici olan depremin çok büyük olmasına rağmen Kale ilçemizde can kaybının yaşanmamış olmamasıdır” diye konuştu.