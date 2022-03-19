Kaliteli ürün için üreticilere eğitim

Malatya'da üreticilere, kaliteli ürün alınması için Akdeniz Meyve Sineği hakkında bilgiler verildi.

Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey Mahallesi'nde, Akdeniz Meyve Sineği hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Karacaoğlu Akdeniz Meyve Sineği hakkında üreticilere bilgiler verdi.

Karacaoğlu, Akdeniz Meyve Sineği hakkında yapılacak mücadeleler hakkında bilgiler aktarırken, “Yaş meyve ve sebze için en önemli sorunlardan birisi olan böcek zararlısı ve ilaç kalıntısı konusunda atılan olumlu adımlar ülke çiftçisine, ihracatçısına ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yaş meyve ve sebzede en önemli sorunlardan birisinin Akdeniz meyve sineği ve diğer zararlılar nedeniyle üretimde, ihracatta oluşan ciddi kayıplar olduğuna dikkat çeken Karacaoğlu, “İç piyasada çok miktarda ürün sinek zararlısı nedeniyle telef olurken, ihraç edilen ürünlerin zararlılar nedeniyle kabul edilmemesi ve geri gönderilmesi hem ülke imajını zedeliyor hem de ekonomik olarak ciddi zarara neden oluyor” şeklinde konuştu.

En tehlikeli ve zararlı türler sınıfında yer alan Akdeniz Meyve Sineğinin, portakal, mandalina, limon, muz, nar, kaysı, elma, erik, kiraz meyvelerine ve domates, patlıcan ve biber gibi sebzelere, ayrıca 100'ün üzerinde farklı bitki türüne zarar verdiğini dile getiren Karacaoğlu, Akdeniz Meyve Sineği hakkında nasıl mücadele edilmesi konusunda da bilgiler aktardı.

Karacaoğlu, üreticilerin sorularını da cevaplandırdı.