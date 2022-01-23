Malatya'da hastaneye gitmesi gereken kalp hastasına karlı yollar açılarak ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Hekimhan İlçesi 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna, Karapınar Mahallesi'nde kalp hastasının hastaneye götürülmesi konusunda çağrı yapıldı.

Hekimhan İlçesi 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlisi sağlıkçılar, ihbar gelen mahalleye doğru hastaya müdahale için ambulans ile gitmek isterken, yolun kardan kapalı olduğu görüldü. Bunun üzerine, konu Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine iletildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sözü edilen mahallenin yolu kardan açıldı. Yolun kardan açılmasıyla sağlık görevlileri, hastaya ulaşarak hastaneye sevkini gerçekleştirdi.