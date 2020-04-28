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Kalp krizi geçirdi hava ambulansıyla hastaneye yetiştirildi

Malatya’nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren yaşlı bir şahıs, hava ambulansıyla Malatya’daki hastaneye yetiştirildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren yaşlı bir şahıs, hava ambulansıyla Malatya'daki hastaneye yetiştirildi.


Kalp krizi geçiren ve Darende İlçe Devlet Hastanede yapılan müdahalenin ardından tekrar hayata döndürülen 80 yaşındaki Ahmet Kayapınar, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.


Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hava ambulansı ile getirilen yaşlı şahsın tedavi altına alındığı belirtildi.

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