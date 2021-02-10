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Kalp krizi geçiren kadın helikopter ile hastaneye yetiştirildi

Malatya’da kalp krizi geçiren kadın hava ambulansıyla hastaneye yetiştirildi.

Malatya'da kalp krizi geçiren kadın hava ambulansıyla hastaneye yetiştirildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Darende ilçesinde meydana geldi. Zahide Tazel (79) isimli kadın evinde kalp krizi geçirdi. Konunun 112'ye haber verilmesi ile yaşlı kadın 112 ambulansıyla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi uzman doktorları, yaşlı kadının tam donanımlı hastaneye götürülmesi gerektiğini bildirdi.


Bunun üzerine Malatya merkezde konuşlu bulunan hava ambulans havalanarak Darende ilçesi stadına inerek, ambulansla stada getirilen kadını alıp Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

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