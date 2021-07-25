Kalp krizi geçiren yaşlı adamın imdadına hava ambulansı yetişti

Malatya'da kalp krizi geçiren 76 yaşındaki şahıs, hava ambulansı ile hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlanan İbrahim Yıldırım (76), 112 ambulansıyla Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldırım için Malatya 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Yıldırım, Darende Stadı'na inen ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.