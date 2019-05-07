Kampüs Ligleri finalinde kupa sahibini buldu

Karşılaşmada, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (MYO) karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2'lik eşitlikle biten karşılaşmada Sağlık Hizmetleri MYO, rakibini penaltı vuruşları sonrasında 4-2 yenerek şampiyon oldu.

Maç sonunda İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, turnuva şampiyonluk kupasını Sağlık Hizmetleri MYO futbol takımına verdi.

“Çok güzel bir mücadele yaşandı”

Kupa töreninin yapılmasından sonra açıklamada bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, “Çok güzel bir mücadele yaşandı. Maçın penaltılara kalması, mücadelenin nasıl çetin geçtiğini gösteriyor. 2-2'lik skorun ardından penaltılarda Sağlık Hizmetleri MYO futbol takımı birinci oldu. Kampüs Liglerini başlatırken de amacımız, gençler arasındaki müsabakaların çekişmeli ve Fairplay kurallarına uygun geçmesini sağlamaktı. İki yıldır her sene artan ilgi ve alakayla karşılaşıyoruz. Tam da amaçladığımız şey bu. Öğrenciler arasında sporu yaygınlaştırmak, sporu tüm branşlarda ve müsabakalarda yaygınlaştırmak istiyoruz. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz” dedi.

“Hayallerimizde olan bir organizasyondu”

Sağlık Hizmetleri MYO futbol takımı antrenörü Aykut Pişkin “Üniversitemiz böyle bir organizasyon düzenlediği için kendim ve öğrenciler adına İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a teşekkür ediyorum. Bu organizasyon hayallerimizde olan bir organizasyondu. Bize destek veren okul yönetimimize ve okul müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam'a teşekkür ediyorum. Burada önemli olan dostluğun kazanması, bu Fairplay anlayışıdır. Öğrencilerimiz, saygı ve sevgi çerçevesinde, güzel bir maç çıkardı. Rakibimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.