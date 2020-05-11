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Kamu arazisine hint keneviri ektiler

Malatya’da kamu arazisine yasa dışı izinsiz hint keneviri eken 2 zanlı yakalandı.

Malatya'da kamu arazisine yasa dışı izinsiz hint keneviri eken 2 zanlı yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilyurt İlçesine bağlı bir mahallede yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 şüphelinin kamu arazisine ektiği 4 bin 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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