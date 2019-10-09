Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç'tan MTÜ'ü ye ziyaret

Dr. Aysun Bay Karabulut'u ziyaret ederek üniversite ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Ombudsman Halkla Buluşuyor” programı kapsamında Malatya'ya gelerek çeşitli toplantı ve etkinliklere katılan Kamu Baş denetçisi Şeref Malkoç, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'u da ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut'tan üniversitenin kuruluş ve kurumsal çalışmaları hakkında bilgi alan Kamu Baş denetçisi Malkoç'a, üniversitenin Beylerderesi Yerleşkesinin projesi hakkında da bilgi sunumu yapıldı.

Kamu Baş denetçisi Malkoç, üniversite bünyesindeki Turgut Özal Müzesi'ni de ziyaret ederek gezdi. Kamu Baş denetçisi Şeref Malkoç, üniversitenin anı defterine, "Malatya Kamu Denetçiliği programında halkla buluşma yaptık. Ardından Sivil Toplum örgütlerini ziyaret ettik. Bugün de Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörümüz Aysun hocamızı ziyaret ettik. Turgut Özal Üniversitesi genç dinamik bir üniversite, rektörümüz ve çalışma arkadaşları ile Malatya'da ve Türkiye'de hak ettiği yeri en kısa zamanda alacaktır. Malatya Türkiye'nin müstesna illerinden, derin bir tarihi birikimi, engin kültürel zenginliği, tarım, hayvancılık, turizm ve sanayi potansiyeli olan bir il. Müteşebbis insanları var. Üniversiteye adını veren Turgut Özal Türkiye'de birçok kanunun öncüsü, ülkenin ufkunu açan bir lider. Aysun hocamıza ve çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum. 21. yüzyıl Türkiye'sinde üniversitelerimizin öncülüğü önemli bir rol alacak. Turgut Özal Üniversitesi bu üniversitelere inşallah örnek olacak” ifadelerini kaydetti.