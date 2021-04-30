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Kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü

Malatya’da traktör ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da traktör ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.İ. idaresindeki 51 EA 394 plakalı kamyonet, Nurettin Ayargil yönetimindeki 44 BR 251 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada yola savrulan traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktör sürücüsü Nurettin Ayargil'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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