İhlas Haber Ajansı

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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, 01.25 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi Turgut Temelli caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. K. idaresindeki 23 BZ 886 plakalı kamyoneti ile, R. D.'nin (24) kullandığı motosiklet Arap Osman kavşağında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ile birlikte kamyonette yolcu olarak bulunan M.T. (22) yaralandı.


Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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