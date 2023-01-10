Kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı

Malatya'da kamyonetin önünde seyreden kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Tarım Kredi Kooperatifi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.B. idaresindeki 34 AD 7940 plakalı kamyonet aynı yöne ilerleyen H.S.T. yönetimindeki 38 D 9686 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada M.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.