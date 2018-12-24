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Kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk yürekli ağza getirdi

Malatya’da bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan bir kişinin görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Malatya'da bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan bir kişinin görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda bir otomobil sürücüsü, önünde seyreden kamyonetin arkasına tutunarak giden bir kişiyi görünce, cep telefonu ile o anları kaydetti. Tehlikeye aldırış etmeden kamyonetin arka kasasına tutunan yaşlı şahıs dakikalarca bu şekilde yolculuk etti. O tehlike anları ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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