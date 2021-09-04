Kan bağışına davet

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde kan bağışına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşları kan bağışı yapmaktan çekindiğini söyleyerek, virüs ile kan bağışı arasında ilişki bulunmadığını vurguladı. Soylu, “Kan her zaman ihtiyaç tır. Duyarlı vatandaşlarımız kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Korona virüs salgını nedeniyle kan ihtiyacımız oluyor” dedi.
Covid-19 aşısının kan bağışına hiçbir engeli olmadığını ifade eden Soylu, vatandaşların gönül rahatlığıyla kan bağışında bulunabileceklerini kaydetti.