Kan bağışlayanlara piyano resitali

Malatya İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen kan bağış kampanyasında öğrenciler, kan bağışlayan öğrenci ve akademisyenlere piyano resitali sundu.

Türk Kızılay'ı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. Kan bağışlayan öğrenci ve akademisyenler, öğrencilerin hazırladığı piyano resitali ve konser ile keyifli anlar yaşadı. kan bağışına teşvik etmek için, koro halinde piyano dinletisi sunduklarını belirten Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, kanın önemine dikkat çekerek, herkese kan bağış çağrısında bulundu. Etkinliğe, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Şen, Türk Kızılayı Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Erdem Çolak, Türk Kızılay personeli ve öğrenciler katıldı.

Türk Kızılayı Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Erdem Çolak, öğrencileri kan bağışına teşvik etmek amacıyla farklı fakültelerde etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.