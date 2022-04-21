Kan stoku azaldı, Kızılay şube başkanı kan bağışında bulundu

Ramazan ayı nedeniyle kan stoklarının azalması üzerine Malatya'da Kızılay ve sağlık müdürlüğü personeli düzenlenen kampanya ile kan bağışında bulundu

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve kurum yöneticileri, Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Dr. Harun Kurt ve sağlık müdürlüğü çalışanları, Ramazan ayında düşen stoklar nedeniyle kan bağışında bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü binasında kurulan stantta kan bağışında bulunan Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, herkesi kan bağışına davet ederek, ''Hastanelerde tedavi gören ve muhtemel acil durumlarda ihtiyaç duyulan kan bağışının hastalar için hayati önem taşıdığını unutmayalım. Ayrıca kana ihtiyaç duyan kişi biz yada yakınımız olabilir. Bu duyarlılık ve bilinçle sık sık kan bağışında bulunmalıyız. Bir çok vatandaşın gösterdiği bu duyarlılığı herkesten bekliyor ve özellikle Ramazan ayı olmak üzere yıl boyunca her fırsatta kan bağışında bulunalım'' dedi.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Dr. Harun Kurt da, ''Ramazan ayında insanların kan bağışına gelmemesi, artarak devam eden acil kan ihtiyacı gibi nedenlerden kan stoklarımız önemli derecede düştü. Bu açığı kapatmak için kan bağış kampanyaları düzenliyoruz. İnsanların kan bağışında duyarlı olmalarını bekliyoruz. Çünkü kan bağışı ile can kurtarıyoruz. İnsanlar oruçlu olduğu için bağış yapamıyor ama iftar ve teravih namazı sonrasında da düzenlediğimiz kan bağış kampanyaları oluyor. Buralarda gece yarısına yani saat 24:00'a kadar başvurular kabul ediliyor'' diye konuştu.