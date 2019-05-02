Kanada Büyükelçisinden Vali Baruş'a ziyaret

Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Vali Baruş tarafından Valilik girişinde karşılanan Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra konuklarını makamında ağırlayan Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Malatya'nın tarihi, kültürel mirası, doğal güzellikleri ve sosyo-demografik özelliklerinden bahsetti. Vali Baruş, “Tarihe ışık tutan Aslantepe ve Nemrut Örenyeri ile uluslararası turizmde iddialı bir iliz. Mutfağımızın zenginliği ile Gastronomi turizminde de iddialıyız. Kanada gibi gelişmiş ülkelerle eğitim alanında işbirliği yapmak ve ilerleyen süreçteki temaslarımızın daha da artmasını istiyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Kanada Büyükelçisi Chris Cooter ise, “Ağırlama ve karşılamalar için size teşekkür ederim. Bu şehrin bu kadar güzel olması bizler için sürpriz oldu. Mondial'daki üniversitemiz ile Turgut Özal Üniversitemiz arasında işbirliğimiz var. Tarım ve sivil havacılık alanında çalışmalar yapan üniversitelerimizin Türkiye ile olan bağlantısını buradan başlatmanın iyi olacağı kanısındayım. Özellikle Malatya'ya hayran kaldığını, bunu paylaşarak ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Karşılıklı hediye sunumunun ardından Büyükelçi valilik makamından ayrıldı.