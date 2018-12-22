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Kanala uçan araçta sürücü yaralandı

Malatya’da su kanalına düşen hafif ticari araçta bulunan sürücü yaralandı.

Malatya'da su kanalına düşen hafif ticari araçta bulunan sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde yaşanan kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç su kanalına düştü.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye kurtarma ekiplerinin de yönlendirildiği kazada araçtaki sürücü çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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