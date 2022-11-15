İhlas Haber Ajansı

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Kanalizasyon çukuruna düşen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet, kanalizasyon çukuruna düştü.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet, kanalizasyon çukuruna düştü. Kazada, 22 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.


Kaza, 20.50 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şifa Sokak üzerinde seyir halinde olan B.B. (22) idaresindeki 44 DJ 178 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kanalizasyon çukuruna düştü. Çevredekilerin durumu fark ederek ihbarda bulunduğu olayda yaralı sürücü, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.


Hastanede tedavisi süren gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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