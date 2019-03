Tarım ve Orman bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Malatya'da kanatlı et sektörüne 50 milyon TL'lik destek verildi.

Desteğin onaylamasında emeği geçen tüm siyasi ve bürokratlara Kanatlı Et Üreticileri Birliği tarafından teşekkür yemeği verildi.

Malatya Nikah Sarayında gerçekleştirilen yemekli etkinliğe, AK Parti Malatya Milletvekillerinden Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile bazı STK temsilcilerinin yanı sıra, birlik yöneticileri ve üreticiler katıldı.

"Kümesler hayata geçecek"

Verilen destek ile, atıl halde olan kümeslerin hayata geçeceğini dile getiren Türkiye Kanatlı et üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Kanatlı Et Üreticileri Birlik Başkanı Serdar Yıldız, "Bakanlığımız ve birliğimiz arasında yapmış olduğumuz çalışmalar, milletvekilleri, bürokratlar ve sivil toplum örgütlerimizin destekleriyle 13 Şubat 2019 tarihinde 50 milyon TL'lik proje desteği olarak ilgili bakanlık tarafından onaylanmıştır. Malatya Birliği ile Et ve süt kurumu, piliç et üretimini birlikte organize ederek, üretilen tavukları, Et ve Süt kurumu, birliğimiz, ilimizdeki firmalar ve Et ve süt kurumunun anlaşmalı kesimhanelerinde keserek, ilimizde bulunan firmalar, Esenlik süpermarketler ve birlik bünyesindeki satış organları ile hem iç pazar hem de ihracata yönelik pazarlanacak” ifadelerini kullandı.

Verilen desteklerin etkin bir şekilde kullanılacağını ifade eden Yıldız, kentte atıl durumda bulunan kümeslerin hayata geçirilmesi için çalışılacağını ve atıl durumda bulunan kesimhanelerin, tekrar faaliyete geçirilerek, Et ve Süt Kurumu üzerinden kesim desteği için sürecin işleyeceğini belirtti. Kesimi yapılan tavukların Et ve Süt kurumu üzerinden alımının sağlanarak, ülkedeki resmi kurum ve kuruluşlara pazarlanmasına değinen Yıldız, bu çalışma ile Türkiye de Torku gibi bilinirliği olan bir sistem ile faaliyetlerini sürdürmek istediklerini vurguladı.