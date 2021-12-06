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Kanepe örtüsü çalan şahıs kameralara yakalandı

Malatya’da bir işyerinden iki kanepe örtüsünün çalınması olayı güvenlik kamera incelemesi sonucu çözüldü.

Malatya'da bir işyerinden iki kanepe örtüsünün çalınması olayı güvenlik kamera incelemesi sonucu çözüldü.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Cami civarında bir işyerinden iki kanepe örtüsünün çalınması ardından olay yerine giden polis ekipleri, hırsızın kimliğini tespit çalışmaları başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, görüntülere yakalanan şahsın önce eşkalini ardından ise kimliğini belirledi. Ekipler düzenlediği operasyon ile şahsı yakalarak gözaltına alındı.


Yakalanan şahsın işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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