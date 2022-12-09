Kanguru Okulları öğrencilerinden Matematik başarısı

Malatya Kanguru Okulları öğrencileri, katıldıkları Türkiye Matematik Yarışması'ndan başarıyla döndü.

Matematik Olimpiyatları çerçevesinde düzenlenen Türkiye Matematik Yarışmasına katılan Malatya Kanguru Okulları öğrencileri finalde başarılı öğrenciler arasına kaldı. Yarışmada 1 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya alarak büyük başarı elde den öğrencilere okullarında da düzenlenen tören ile ödülleri verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak ve Kanguru Okulları Kurucu Müdürü Enver Acar'ın katılımı ile gerçekleşen törende başarılı öğrencilere madalyaları ile birlikte sertifikaları da takdim edildi.