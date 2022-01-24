Kanser hastası kadınının ilaçlarını jandarma ekipleri yetiştirdi

Malatya'da yoğun kar yağışıyla yolların kapanması sonucu ilaçlarını alamayan kanser hastası kadının imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesinde ikamet eden Hüsne Canpolat (75) isimli kadın, kanser hastası olması ve yolların kapanması sebebiyle eczaneye gidemeyip ilaçlarını alamadı. Konu Jandarma İlçe Komutanlığına iletilip yardım talebinde bulunuldu.

Hekimhan Kaymakamlığı ve Hekimhan Belediye Başkanlığı ile koordine kurularak 3 saatlik çalışmanın sonucunda yardım talebinde bulunan kadına ulaşılıp ilaçları teslim edildi.