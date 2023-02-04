Kar çalışması yapan personele tatlı ikramı

Malatya merkezde Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan ana arterlerde, 7/24 esasına göre kar küreme ve kaldırma çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Kar kaldırma çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkan Hakan Demir, “Kar yağışının başladığı andan itibaren ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışma düzeni aldılar. Kar yağışının başladığı andan itibaren vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için yol açma çalışmalarına ekiplerimiz başladı. Malatya merkez ana caddelerimizde kar kaldırma çalışmalarına başladık. Özellikle trafik yoğunluğunun fazla olduğu bazı ana caddelerimizde kar temizleme çalışmalarımızı tamamlarken bazı caddelerimizde ise çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamaları için çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek” dedi.

Bu arada, Demir görevi başında bulunan personellere tatlı ikramında da bulundu.