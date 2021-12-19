İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kar, çiftçi ve çocukları sevindirdi

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde kırsal mahallelerde etkili olan kar en fazla üretici ve çocukları sevindirdi.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde kırsal mahallelerde etkili olan kar en fazla üretici ve çocukları sevindirdi.


Doğanşehir İlçesi Kurucaova Mahallesi ve civarında etkili olan kar, hafta sonu olması dolayısıyla çocukların kardan adam yaparak eğlenmelerine neden oldu.


Doğanşehir İlçesi'nde kırsal mahallelerinde 5 santimetre civarında ve yüksek kesimler ise 10-15 santimetreye ulaşan ve zaman zaman etkili olan kar en fazla, çiftçi, üretici ve çocukları sevindirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.