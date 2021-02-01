İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar çocukları sevindirdi

Kurak geçen mevsimin ardından kar sevinci yaşanan Malatya’nın Arguvan ilçesinde kartopu oynayan çocuklar, karın keyfini sürdü.

Kurak geçen mevsimin ardından kar sevinci yaşanan Malatya'nın Arguvan ilçesinde kartopu oynayan çocuklar, karın keyfini sürdü.


Kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Kar yağışını sevinçle karşılayan çocuklar bir yandan kartopu oynayıp, kardan adam yaparak kar yağışının tadını çıkardılar. Kar ayrıca ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışı doğal güzellikleri da ortaya çıkardı. Karı gören çocuklar kendilerine sokak ve bahçelere atarak, arkadaşlarıyla kartopu oynayıp, kardan adam yaparak karın tadını çıkardılar.


Yaptıkları kardan adamı süsleyen çocuklar, yaptıkları kardan adamla daha sonra köpekleriyle beraber hatıra fotoğraf çektirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.