Kar, fırtına ve tipi bazı yolları ulaşıma kapattı

Gece boyunca yağan karın ardından kapanan 145 mahalle yolunun 103'nü ulaşıma açan ekipler, fırtına ve tipinin geçit vermediği bölgelerde ise kontrollü çalışmalar yapıyor.

17 Ocak Perşembe günü gece yarısı etkili olan kar yağışına karşın mücadele çalışmaları sürüyor. Kent merkezinde etkisi hissedilmeyen kar yağışı bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde geçit vermiyor.

Bazı bölgelerde kar fırtınalarının devam etmesi nedeniyle çalışmalar durma noktasına geldi. Doğanşehir-Söğüt-Kapıdere-Gövdeli grup yolu ile Yeşilyurt'a bağlı Porga-Bürücek-Çelikhan grup yollarında fırtına sebebiyle yollar ulaşıma kapatıldı.

Porga-Bürücek-Çelikhan yoluna ayrıca çığ düştü. Grup yolunun Yukarı Kozluk mevkisine düşen çığı 2 gündür temizlemeye çalışan ekipler fırtına ve tipi nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Kar kalınlığının yer yer 4 metreye yaklaştığı bölgeye yolculuğa çıkan vatandaşlar ekipler tarafından geri gönderiliyor.

Gece boyunca yağan karın ardından kapanan 145 mahalle yolunun 103'nü ulaşıma açan ekipler, fırtına ve tipinin geçit vermediği bölgelerde ise kontrollü çalışmalar yapıyorlar. Açılan yollar kar fırtınası sebebiyle sık sık kapanıyor.

Birçok acil çağrıya ve hastaya da müdahale eden ekipler zamana karşı bir yarış veriyorlar. Yolda kalmış birçok aracı ve vatandaşı da kurtaran ekipler, riskli bölgelere yolculuk eden vatandaşları da uyarmayı ihmal etmiyorlar.