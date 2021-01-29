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Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Malatya merkez ve ilçelerde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sabah saatlerinde TOKİ ve Karagöz mevkiinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Gece saatlerinde etkisini artırarak devam ettiren kar yağışıyla birlikte Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına yol temizleme, karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmaları yerinde görmek için TOKİ ve Karagöz mevkiinde çalışan ekiplerle bir araya gelen Başkan Gürkan, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Malatya şehir merkezinin yüksek kesimlerinden olan TOKİ ve Karagöz mevkiindeki çalışmaları inceleyen Başkan Gürkan, çalışan personellerle bir süre sohbet etti. Çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Başkan Gürkan'a vatandaşlar, yapılan karla mücadele çalışmalarından dolayı memnun olduklarını ilettiler.


Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan daha sonra TOKİ ve Karagöz mevkiinde otobüs durağında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra, bekleyen vatandaşları özel araçla hastaneye gitmelerini sağladı. TOKİ ve Karagöz mevkiinden şehir merkezine, iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlarla da görüşen Başkan Gürkan, otobüs bekleyen vatandaşları kendi aracına alarak şehir merkezine gitmelerini sağladı.

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