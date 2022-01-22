Kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısı çökerken, kimsenin olmadığı sırada çöken çatı kullanılamaz hale geldi. Halı sahanın çökmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Ayışığı halı saha işletme sahibi Yunus Yıldız, halı sahanın üzerindeki karın bir kısmını temizlemelerine rağmen kar blokundan dolayı çatının çöktüğünü belirterek, “Kar atmalarımıza rağmen tipi geldi bütün karı sanki üstümüze yığdı. 4 kişi ile kar temizliği yapmaya çalıştık daha sonra biz indik ve 2 saat sonra çatı çöktü. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok ama maddi olarak kaybımız büyük. Halı saha tesisimiz hiç kullanacak halde değil” ifadelerini kullandı. Yıldız, 1 milyona yakın zararları olduğunu iddia etti.