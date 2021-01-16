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Kar temizlerken çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Malatya’nın Arapgir ilçesinde çatıdaki karı temizlemeye çalışırken düşerek ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde çatıdaki karı temizlemeye çalışırken düşerek ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Arapgir ilçesine bağlı Hezenek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 65 yaşında bir çocuk babası Halil Gökçe güneş enerjisi panelindeki karı temizlemek için 2 katlı evin çatısına çıktı. Karda kayan Gökçe, dengesini kayıp ederek beton zemine düştü. Durumun fark edilmesi üzerine hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halil Gökçe'nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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